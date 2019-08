De praktijk van een expansief budgettair beleid is veel lelijker dan de theorie, zeker in België. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Professor Luc Soete van de universiteit van Maastricht lanceert in dit blad een opmerkelijke stelling: "Een schuldratio van 60 procent voor het eurogebied is in dit tijdperk van lage rentevoeten totaal achterhaald. Een schuldratio van 120 procent is perfect houdbaar. Overheden worden geregeerd door accountants in plaats van door politici. We zitten in een calvinistische bezuinigingspolitiek die doodloopt."

...