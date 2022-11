Uit schrik voor een torenhoge energiefactuur besparen Belgen fors op hun gasverbruik. Het warme herfstweer speelt ook een rol. Maar zelfs als de impact van die hoge temperaturen wordt weggefilterd, blijkt het gasverbruik bijna 30 procent lager te liggen dan verwacht.

Dat schrijft De Tijd woensdag op basis van een data-oefening.

De gasconsumptie van Belgische gezinnen en kleinverbruikers lag de voorbije weken aanzienlijk lager dan andere jaren, blijkt uit verbruiksgegevens van het Europese netwerk van de gasnetbeheerders ENTSOG. In oktober bleef het gasverbruik ver onder het gemiddelde niveau van de jongste jaren. In de derde en vierde week liep het verschil zelfs op tot meer dan 40 procent.

Tijdens de zomermaanden lag het verbruik bij Belgische gezinnen iets hoger dan wat je zou verwachten. Maar sinds de tweede week van september is dat beeld omgekeerd. Overschouwen we heel september en oktober, dan ligt de voor temperatuur gecorrigeerde consumptie van aardgas 28 procent lager. Kijken we alleen naar het verwarmingsseizoen, dat op 1 oktober begint en de winter overspant, dan ligt het verbruik bijna een kwart lager dan verwacht, aldus de krant.

Welke inspanningen concreet hebben bijgedragen tot de forse gasbesparing is niet meteen duidelijk.

Dat schrijft De Tijd woensdag op basis van een data-oefening.De gasconsumptie van Belgische gezinnen en kleinverbruikers lag de voorbije weken aanzienlijk lager dan andere jaren, blijkt uit verbruiksgegevens van het Europese netwerk van de gasnetbeheerders ENTSOG. In oktober bleef het gasverbruik ver onder het gemiddelde niveau van de jongste jaren. In de derde en vierde week liep het verschil zelfs op tot meer dan 40 procent. Tijdens de zomermaanden lag het verbruik bij Belgische gezinnen iets hoger dan wat je zou verwachten. Maar sinds de tweede week van september is dat beeld omgekeerd. Overschouwen we heel september en oktober, dan ligt de voor temperatuur gecorrigeerde consumptie van aardgas 28 procent lager. Kijken we alleen naar het verwarmingsseizoen, dat op 1 oktober begint en de winter overspant, dan ligt het verbruik bijna een kwart lager dan verwacht, aldus de krant. Welke inspanningen concreet hebben bijgedragen tot de forse gasbesparing is niet meteen duidelijk.