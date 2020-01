De Franse economie is in het vierde kwartaal van 2019 licht gekrompen, mede door de langdurige staking tegen de pensioenhervorming in Frankrijk. Dat meldt het Franse statistiekbureau Insee op basis van voorlopige cijfers. Het gaat om de eerste krimp in drie jaar tijd.

Statistiekbureau Insee verwachtte een groei van 1,3 procent voor heel het jaar en van 0,3 procent voor het laatste halfjaar, maar het bruto binnenlands product kromp in het laatste kwartaal uiteindelijk met 0,1 procent. Ook economen hadden met een gemiddelde groei van 0,2 procent betere resultaten verwacht. De Franse economie had tegenwind van een zwakkere export, terwijl de consumentenbestedingen en investeringen minder sterk uitvielen dan in de voorgaande periode. Daarnaast waren er stakingen en protesten tegen de pensioenplannen van Macron, waardoor de economie ontregeld werd.

In het derde kwartaal groeide de Franse economie nog met 0,3 procent. Voor het volledige jaar 2019 kwam de groei uit op 1,2 procent, eveneens minder goed dan verwacht. In 2018 was er nog een groei van 1,7 procent. De krimp is slecht nieuws voor president Macron, die steeds heeft aangegeven dat de sterke economische positie van Frankrijk in Europa een teken is dat de doorgevoerde hervormingen van de belastingen en de arbeidswetgeving werken.

Minister van Financiën Bruno Le Maire gaf in een mededeling aan dat 'de tijdelijke vertraging de fundamenten van de Franse groei, die stevig zijn, niet in vraag stelt'. 'We zijn echter zeer waakzaam voor internationale onzekerheden', zei hij nog.

