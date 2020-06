De Franse economie zal dit jaar met ongeveer 10 procent achteruit gaan, ondanks een progressieve herneming van de activiteit vanaf het derde kwartaal. De werkloosheid zou stijgen naar 11,5 procent.

Dat blijkt uit een raming van de Franse centrale bank. Het bruto binnenlands product (bbp) zou zijn precrisisniveau pas midden 2022 weer bereiken.

De centrale bank verwacht dat het Franse bbp met 7 procent toeneemt in 2021 en vervolgens met nog eens 4 procent in 2022. Bij dat scenario gaat ze wel uit van een coronavirus onder controle en een economie die zich aanpast.

De werkloosheid zou in Frankrijk midden volgend jaar pieken boven 11,5 procent.

Dat blijkt uit een raming van de Franse centrale bank. Het bruto binnenlands product (bbp) zou zijn precrisisniveau pas midden 2022 weer bereiken.De centrale bank verwacht dat het Franse bbp met 7 procent toeneemt in 2021 en vervolgens met nog eens 4 procent in 2022. Bij dat scenario gaat ze wel uit van een coronavirus onder controle en een economie die zich aanpast. De werkloosheid zou in Frankrijk midden volgend jaar pieken boven 11,5 procent.