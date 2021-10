President Emmanuel Macron kondigde vorige week een investering van 1 miljard euro in kernenergie aan tegen 2030.

De Franse president heeft gezegd dat Frankrijk tegen het einde van dit decennium 1 miljard euro in kernenergie zal investeren, aangezien de energiecrisis in Europa een nieuw belangstelling voor die omstreden energiebron aanwakkert. "Het belangrijkste doel is tegen 2030 in Frankrijk innovatieve kleinschalige kernreactoren te hebben, samen met een beter afvalbeheer", zei hij. Frankrijk is een bastion van kernenergie in Europa. Meer dan 70 procent van zijn elektriciteit komt van kerncentrales. Maar na de ramp in 2011 in een centrale in het Japanse Fukushima en de grote kostenoverschrijdingen bij de bouw van een nieuwe centrale in Flamanville, kreeg de nationale trots een knauw. Aan het begin van zijn presidentschap wilde Macron nog veertien reactoren sluiten en het aandeel van kernenergie in de energiemix van Frankrijk terugbrengen van 75 naar 50 procent tegen 2035. Maar de stemming is veranderd. Macron zei vorige week dat hij "zeer snel" zou beginnen te investeren in nieuwe nucleaire projecten. "We zullen die technologie nodig blijven hebben", zei hij. Zo'n kwart van de elektriciteit in Frankrijk wordt verkocht tegen een gereguleerde prijs van 42 euro per megawattuur. De rest is onderhevig aan een Europees prijsstellingsmechanisme waardoor landen betalen voor de laatste verbruikte energie-eenheid - doorgaans gas. Minister van Financiën Bruno Le Maire pleit voor een herziening van dat mechanisme, dat er volgens hem toe leidt dat de Franse burgers niet ten volle kunnen profiteren van hun nucleaire capaciteit. Frankrijk wil ook dat kernenergie als 'groen' wordt bestempeld in de classificatie van de Europese Unie voor groene financiering. Frankrijk en de Oost-Europese hoofdsteden willen investeerders tonen dat kernenergie deel uitmaakt van de reis van de Europese Unie naar koolstofneutraliteit. Velen aan de linkerzijde van de Franse politiek blijven vasthouden aan de beperking van de Franse kernenergievoorziening en zien kernenergie als een substituut voor investeringen in hernieuwbare energie op een cruciaal moment in de Europese ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. De voorstanders van kernenergie voeren aan dat Frankrijk de voorbije weken een veel lagere koolstofuitstoot had dan Duitsland, dat sinds 2011 zijn nucleaire vloot heeft afgebouwd en zwaar heeft geïnvesteerd in hernieuwbare energie, maar ook afhankelijker van steenkool werd. Hoewel uit een recente enquête van Odoxa blijkt dat het Franse publiek nog altijd positiever staat tegenover wind- dan tegenover kernenergie (63 versus 51%), is de steun voor kernenergie de afgelopen twee jaar met 17 procentpunt gestegen, terwijl de positieve perceptie van windenergie navenant is gedaald. Voor wie jarenlang heeft gepleit voor meer investeringen in hernieuwbare energie, is dat een teleurstelling. "Elke euro die in kernenergie wordt geïnvesteerd, is een euro die niet naar andere energiebronnen gaat", zegt Matthieu Orphelin, een parlementslid van de Franse groenen. "Een stormloop op kernenergie zal ons niet redden."