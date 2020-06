De Franse regering trekt zowat 15 miljard euro uit om bedrijven in de luchtvaartsector die door de coronacrisis in de problemen gekomen zijn te ondersteunen. Dat meldt de Franse minister van Economie Bruno Le Maire dinsdag.

De maatregelen die de Franse regering plant, omvatten ook een uitbreiding van de subsidies voor deeltijds werken, zodat bedrijven de personeelskost kunnen terugdringen, en fondsen voor de ontwikkeling van minder vervuilend luchtverkeer.

'We vaardigen de noodtoestand uit om onze luchtvaartindustrie te redden en die toe te laten competitiever en milieuvriendelijker te worden door het groene vliegtuig van morgen te bouwen', aldus de minister.

'De crisis heeft in de industrie 'tot een abrupte stop' geleid na jaren van toenemende luchtvaartcijfers, met orders voor nieuwe vliegtuigen die 80 tot 90 procent gedaald zijn", aldus Le Maire. Volgens de minister is het onwaarschijnlijk dat de luchtvaartsector de komende twee tot drie jaar kan terugkeren naar het precrisisniveau, zo zei hij tijdens een persconferentie in Parijs.

De steun moet de Europese vliegtuigbouwer Airbus en belangrijke luchtvaart- en defensiebedrijven zoals Dassault, Safran en Thales helpen om de werkgelegenheid veilig te stellen in Frankrijk. In de sector zijn in Frankrijk zowat 300.000 mensen tewerkgesteld, onder wie 35.000 ingenieurs.

Le Maire benadrukte dat een derde van die jobs in de luchtvaartsector zou verdwijnen mocht het steunpakket er niet komen. 'Indien we niet onmiddellijk tussengekomen waren, was een derde van de banen in die sector verdwenen (...) zowat 100.000 op de 300.000 directe en indirecte banen', aldus Le Maire.

