Het tijdverlies, het extra brandstofverbruik en de bijkomende uitstoot van files hebben in 2022 4,8 miljard euro gekost. Zo berichten Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vrijdag op basis van informatie van het Belgian Mobility Dashboard. Bovendien lagen in december de structurele files zelfs weer bijna op het niveau van voor corona, aldus Statistiek Vlaanderen.

Deze week stond er al heel wat file op de Vlaamse snelwegen, maar vrijdag zouden de files pas echt hun hoogtepunt te bereiken. "De vrijdagavondspits valt elke week opnieuw het zwaarst uit en begint al rond het middaguur", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Bovendien lagen de structurele files in december 2022 weer bijna op het niveau van voor corona, telde Statistiek Vlaanderen uit. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is januari weer "vuurrood".

Het VBO en Febiac berekenen elke maand hoeveel de files kosten, met daarin behalve het tijdverlies ook het extra brandstofverbruik en de bijkomende uitstoot inbegrepen. Volgens het Belgian Mobility Dashboard kwam dat afgelopen jaar uit op 4,8 miljard euro.

Oppositiepartij Groen wijst de Vlaamse regering en met name minister van Mobiliteit Lydia Peeters met de vinger. "De Vlaamse regering staat stil en daardoor wij allemaal", stelt Vlaams parlementslid Stijn Bex. "Doordat minister Peeters blijft weigeren echt te kiezen voor het openbaar vervoer en andere alternatieven, zadelt ze de samenleving op met een gigantische factuur, om nog te zwijgen over het tijdverlies", hekelt Bex.

Dat minister Peeters pleit voor een slimme kilometerheffing is voor Bex onvoldoende. "Net zoals het geval is op vlak van openbaar vervoer, beweegt er in de praktijk niets. Deze Vlaamse regering bestaat uit individuele ministers die voortdurend allerlei dingen verkondigen, maar beleid voeren, daar slagen ze niet in. Ondertussen verliest de Vlaming tijd en geld in de files doordat deze regering vertikt te investeren in De Lijn en de moed niet heeft om een slimme kilometerheffing uit te werken", aldus nog Bex.

