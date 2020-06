De federale regering en de bankensector hebben een akkoord bereikt over een nieuwe waarborgregeling voor kmo's om de economie beter te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) sloot in maart al een akkoord met de financiële sector met als doel de kredietverlening aan de bedrijven en zelfstandigen te garanderen. De staatswaarborg van 50 miljard voor kredieten met een looptijd van 12 maanden was daarin een belangrijke stap. Maar nu blijkt dat de economische impact van de coronacrisis dieper snijdt, zijn er volgens minister De Croo nieuwe maatregelen nodig.

'Economisch staan we nog maar aan het begin van een zware periode. Veel zelfstandigen en kmo's blijven het moeilijk hebben. Ze starten wel op, maar vaak aan een lager toerental. Een vlotte kredietverlening is dan essentieel', licht De Croo toe.

Nieuwe waarborgregeling

Er komt een nieuwe waarborgregeling van 10 miljard euro voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. De achterliggende redenering is dat bij sommige kmo's het herstel langer zal duren dan 12 maanden. Deze garantieregeling zal gebruik maken van de bestaande enveloppe van 50 miljard euro.

Ook wordt het instapmoment van de bestaande waarborgregeling voor bedrijfskredieten met een looptijd van maximaal 12 maanden verlengd tot eind dit jaar. Initieel liep de waarborgregeling af op 30 september van dit jaar.

Daarnaast komt er ook een verlenging van het betalingsuitstel bij woonleningen en bedrijfskredieten tot eind dit jaar. Ook dat moet gezinnen en bedrijven meer ademruimte bieden. Concreet zullen gezinnen en bedrijven die betalingsuitstel hebben gekregen en op het einde van het uitstel nog steeds aan de voorwaarden voldoen, extra uitstel kunnen vragen tot maximaal eind dit jaar. De Belgische banken gaven tussen begin april en eind mei bijna 250.000 keer uitstel van betaling: 118.000 keer voor particulieren en 130.300 keer voor ondernemingen.

De nieuwe afspraken worden nu juridisch uitgewerkt en later voorgelegd aan het parlement.

