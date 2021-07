De federale regering lanceert in september een online participatieplatform over de platformeconomie. Doel is voldoende input te verzamelen om de wet op de arbeidsovereenkomsten te evalueren en eventueel aan te passen. Dat maken vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister voor Zelfstandigen David Clarinval (MR) vrijdag bekend.

In België zijn naar schatting tussen de 10.000 en de 80.000 mensen actief in de platformeconomie, in verschillende sectoren. Denk aan maaltijdbezorgdienst Deliveroo. In 2017 had dat bedrijf in ons land 900 koeriers in dienst, in januari 2020 waren het er al 3.500. Maar al die werknemers komen nauwelijks voor in de officiële statistieken. Er is amper zicht op hoeveel het er zijn of wat ze verdienen.

'Samen met de sociale partners en de betrokken sectoren willen wij de wet op de arbeidsovereenkomsten evalueren en waar nodig aanpassen. Naast de officiële overlegkanalen willen we de discussie openstellen voor alle betrokken, en het debat aangaan', zegt minister Dermagne.

Daarom organiseert de regering in september een online raadpleging. De focus zal liggen op platforms die werk organiseren via een bestel-app. Gebruikers, restauranthouders en handelaars, al dan niet in een collectief georganiseerde werknemers, maar ook organisatoren en platformbeheerders worden uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. Het doel is te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een betere sociale bescherming van de betrokken werknemers, zegt Dermagne. De aangeleverde inzichten zullen meegenomen in de evaluatie van de arbeidswet, die vervolgens in 2022 aangepast kan worden.

'Een dergelijke consultatieronde zal ons een goed zicht geven op de diversiteit van de platformeconomie', vult minister Clarinval aan. 'Zo maken deze platforms het bijvoorbeeld gemakkelijker om bepaalde zelfstandige activiteiten op te starten. Daarom is het belangrijk dat deze situatie met alle betrokken partijen wordt geanalyseerd.'

Concrete discussie

Deliveroo is alvast tevreden met het initiatief van de regering. 'Dit zal helpen de discussie te verschuiven van een louter ideologisch debat naar een concrete discussie die de wens en noden van de platformwerker echt weergeeft', zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel.

Deliveroo kijkt er naar eigen zeggen naar uit om constructief samen te werken met de Belgische regering over 'voorstellen die platformen in staat zouden stellen om meer bescherming te bieden zonder de flexibiliteit die riders willen in gevaar te brengen'.

Het erkennen van dit principe zou bovendien geen geïsoleerde beslissing zijn, luidt het. 'Onlangs hebben verschillende gerechtelijke uitspraken ruiters erkend als echte zelfstandigen in Parijs of Londen. Onlangs heeft de Griekse regering een nieuwe wet goedgekeurd die een systeem invoert dat de renners de flexibiliteit biedt die zij wensen, en tegelijk een minimale bescherming oplegt die de platforms moeten bieden.'

