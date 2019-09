Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt wordt een van de onderhandelaars van de PS voor de vorming van een federale regering. Hij is een regionalist. Voor de Luikenaar wil dat vooral zeggen: de financiële banden met Franstalig Brussel doorknippen.

"De regionalisten? Dat zijn enkel nog wat oude heren", zei PS-voorzitter Elio Di Rupo tegen Bart De Wever tijdens de ellenlange regeringsvorming van 2010-2011. De N-VA-voorzitter had zich afgevraagd waar de PS'ers waren die voor meer Waalse autonomie pleiten. Di Rupo overdreef. Er zijn nog altijd genoeg Waalse regionalisten. Ook Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) behoort daartoe. Hij wordt straks naast Paul Magnette de onderhandelaar van de PS voor de vorming van de volgende federale regering. In Waalse rode kringen is nu al te horen dat Marcourt federaal minister, ja zelfs vicepremier zou worden.

...