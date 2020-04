Als minister van Telecommunicatie in de ontslagnemende regering-Wilmès moest Philippe De Backer (Open Vld) vooral op de winkel letten. Hij lonkte ondertussen naar het bedrijfsleven. Maar door de coronacrisis werd de doctor in de moleculaire biologie opnieuw een volwaardige minister, en het hoofd van de task force die onder andere moet zorgen voor voldoende medisch materiaal.

Officieel is Philippe De Backer (Open Vld) minister van Telecommunicatie, Digitale Agenda en Post in de federale regering-Wilmès. Maar dezer dagen past de titel 'minister voor het Wegwerken van Schaarste aan Mondmaskers en Testen' beter. Premier Sophie Wilmès vroeg hem de task force te leiden die de zoektocht naar medisch materiaal en testcapaciteit in goede banen moet leiden. Hij zei ja en verklaarde "supergemotiveerd" te zijn. Door het tekort aan materiaal moet hij nu verschillende brandjes tegelijk blussen.

...

Officieel is Philippe De Backer (Open Vld) minister van Telecommunicatie, Digitale Agenda en Post in de federale regering-Wilmès. Maar dezer dagen past de titel 'minister voor het Wegwerken van Schaarste aan Mondmaskers en Testen' beter. Premier Sophie Wilmès vroeg hem de task force te leiden die de zoektocht naar medisch materiaal en testcapaciteit in goede banen moet leiden. Hij zei ja en verklaarde "supergemotiveerd" te zijn. Door het tekort aan materiaal moet hij nu verschillende brandjes tegelijk blussen.Sindsdien komt De Backer meer in de media dan minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De ene keer om te melden dat de testcapaciteit voor het coronavirus gestegen is van 3000 à 4000 per dag naar 10.000. De andere keer om te zeggen dat er nieuwe partijen mondmaskers naar België komen die weliswaar nog getest moeten worden. De Backer lijkt zijn collega en partijgenoot collega De Block, die aan de andere kant van de taalgrens veel kritiek krijgt voor de aanpak van de crisis, uit de wind te moeten zetten. "Hij is de juiste man op de juiste plaats", valt op zijn kabinet te horen. "Hij is een harde werker, altijd geweest. De Backer stond bekend als een dossiervreter en dat helpt nu. Hij consulteert veel vooraleer hij een beslissing neemt. De minister wil de visie van andere mensen horen. De wetenschappelijke aanpak staat voorop. De Backer heeft niet zoveel geduld. Het moet vooruit gaan."De Backer slaapt dezer dagen amper drie tot vier uur. "Maar dat was voor de crisis ook al zo", zegt een medewerker. De liberaal kan rekenen op de steun van twee topcabinetards. Luc Windmolders, ex-KPN en ex-Base en voormalig kabinetschef van Alexander De Croo, is een übersherpa van de Vlaamse liberalen. Hij houdt zich met het logistieke aspect van de crisis bezig. Kabinetschef Klaas Soens volgt de sociaaleconomische dossiers op.Philippe De Backer heeft een doctoraat in de moleculaire biologie op zak en komt noodgedwongen weer bij zijn eerste liefde terecht. "Voor het eerst in mijn politieke carrière heb ik het gevoel dat mijn diploma nuttig is", zei hij daarover vorige week. "Hij heeft altijd goede contacten onderhouden met farma- en biotechbedrijven", zegt Klaas Soens. "Dat helpt zeker."De Backer vervult een speciale rol in de regering terwijl hij een goed jaar geleden nog dacht te stoppen met politiek. Hij lonkte richting het bedrijfsleven of het wetenschappelijk onderzoek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde hij in Antwerpen een zwak resultaat. Het lijkt een stad zonder liberalen: Open Vld heeft er nog amper 2 van de 55 zetels. Begin 2019 wist hij dat een Antwerps lijsttrekkerschap bij de federale verkiezingen niet voor hem weggelegd was. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten wou zoveel mogelijk vrouwen bovenaan de lijst. De Backer onderging het kalm, maar was bij de aankondiging van zijn afscheid uit de politiek toch geëmotioneerd. De voorbije maanden lette hij als federale minister vooral op de winkel.In zekere zin wordt De Backer nu beloond voor zijn geduld en loyauteit aan zijn partij. Bij verkiezingen stond De Backer nooit bovenaan een lijst en tijdens campagnes was hij geen tafelspringer. De Backer mag dan wel actief geweest zijn bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) en de denktank Liberales, de politiek was niet echt een familiebiotoop. Wetenschappen en vooral biologie waren dat des te meer. Philippe De Backer is de zoon van de gerenommeerde paardenarts Leo De Backer. De overleden legendarische paardenfokker Léon Melchior was een familievriend.Philippe De Backer kwam bijna altijd vanuit een opvolgerspositie in een politieke functie terecht. Eerst in het Europees Parlement als opvolger van Dirk Sterckx en Karel De Gucht. In 2016 werd hij federaal staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude in opvolging van Bart Tommelein, die naar de Vlaamse regering vertrok. Na de val van de regering-Michel eind 2018 en het vertrek van de N-VA werd hij tot minister gebombardeerd. Een tijdelijke functie toen die nu op zijn minst tot aan het einde van de coronacrisis verlengd is.