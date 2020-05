Na de economische crisis die door de coronapandemie wordt veroorzaakt zal de economie weer vrij snel gaan groeien. Dat zegt de baas van de Amerikaanse centrale bank (Fed) Jerome Powell.

In een interview op de Amerikaanse zender CBS liet Powell weten niet te verwachten dat er een nieuwe Grote Depressie komt zoals die van de jaren 1930. Hij trekt die conclusie omdat de economie het voor de crisis goed deed, omdat de banken sterk zijn en omdat de autoriteiten op een adequate manier hebben gereageerd op de crisis.

Wel acht Powell het mogelijk dat de werkloosheidsgraad zal stijgen tot 20 of 25 procent en dat de economie in het tweede kwartaal met meer dan 20 of 30 procent kan terugvallen. De Fed-topman voegt echter toe dat het momenteel vooral belangrijk is dat de pandemie onder controle geraakt, zonder vaccin of goed werkend medicijn.

In de VS lopen de spanningen hoog op tussen mensen die de economie snel willen heropstarten en de aanhangers van een trage versoepeling van de maatregelen om een tweede coronagolf te vermijden. President Donald Trump staat alvast aan de kant van hen die een snelle heropstart willen.

'Jullie weten dat momenteel de medische indicatoren het allerbelangrijkste zijn. Dat gaat over de verspreiding van het virus en alle dingen die daaraan gelinkt zijn, zoals de socialdistancingregels', aldus Powell. Er moet dan ook rekening gehouden worden met die indicatoren. Powell meent dat een economisch herstel vanaf het derde kwartaal mogelijk wordt.

Sinds februari zijn meer dan 36 miljoen Amerikanen hun baan kwijtgeraakt toen er allerlei beperkingen werden opgelegd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Talloze bedrijven stevenen af op een faillissement, terwijl staten en steden worden geconfronteerd met begrotingstekorten die een tweede ontslaggolf in de publieke sector kan veroorzaken. Om de schade te beperken is de rente verlaagd tot nul. President Donald Trump zette eind maart zijn handtekening onder een steunpakket ter waarde van 2.200 miljard dollar, waarmee onder meer kleine ondernemingen steun kunnen krijgen op het gebied van loonbetalingen.

