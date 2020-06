8 juni kunnen cafés en restaurants groen licht krijgen om te heropenen. Als dat gebeurt, wordt de Vlaamse hinderpremie stopgezet. Intussen is er overleg lopende over andere steun die in de plaats zou kunnen komen.

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad (NVR) opnieuw bijeen en mogelijk stemt die in met een heropening van de horeca, ten vroegste vanaf 8 juli. Als bars en restaurants opnieuw open mogen gaan, dat loopt de hinderpremie ten einde, gaf Vlaams minister van Economie Hilde Crevits dinsdag opnieuw aan. De premie is immers gekoppeld aan een sluiting van de zaak.

'De hinderpremie is er voor zaken die verplicht gesloten werden door de NVR', voegt CEO Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen toe. Maar verdere steun blijft volgens hem nodig. Want zaken mogen bijvoorbeeld wel opengaan, maar als dat niet rendabel kan gebeuren, moet er voor hen een compensatie zijn, klinkt het. Daarover lopen nu 'constructieve gesprekken' met het kabinet Crevits, aldus De Caluwe.

Op het kabinet Crevits bevestigt men dat er overleg loopt, onder andere met de horeca, wat er nog nodig kan zijn en wat mogelijk is, wellicht na 8 juni. Het is nog niet duidelijk wie die steun krijgt, wat het zou zijn, en of die er komt. Alles is bovendien afhankelijk van wat er beslist wordt op de NVR.

