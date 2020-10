De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's), verantwoordelijk voor de contactopsporing op de Vlaamse scholen, stelden de voorbije twee weken een vermenigvuldiging van het aantal besmettingen vast.

Twee weken geleden berichtte Trends op basis van de cijfers en de commentaren van schoolartsen dat de meeste besmettingen buiten de schoolpoorten plaatsvinden. De CLB's rapporteren om de twee weken hoeveel leerlingen en leerkrachten uit de lagere en middelbare scholen in de voorbije periode besmet en/of in quarantaine zaten. De jongste cijfers van de CLB's vindt u hier.De CLB's telden de voorbije twee weken, tot en met 25 oktober, drie keer zoveel besmette leerlingen als in de voorgaande periode. In totaal hebben bijna 5000 leerlingen positief getest. Bij de leerkrachten ging het aantal besmettingen maal vier tot ruim 1600 leerkrachten.Voor de werking van sommige scholen is het aantal leerlingen en leerkrachten in quarantaine belangrijker. Bijna 25.000 Vlaamse scholieren kregen de voorbije twee weken te horen dat ze thuis moesten blijven, ofwel iets meer dan 2 procent van alle Vlaamse scholieren. Bij de leerkrachten ging het om 1975 leerkrachten, goed voor 1,2 procent van het personeelsbestand.