De Europese energieministers willen dat de Europese Commissie een voorstel voor een prijsplafond op de gasimport gaat uitwerken.

Dat heeft het Tsjechische EU-voorzitterschap vrijdag aangekondigd.

'We verwachten dat de Commissie een tijdelijke noodinterventie voorstelt, inclusief een prijsplafond op gas', zo verklaarde de Tsjechische minister van Industrie Jozef Sikela na afloop van het spoedberaad van de Europese ministers over de torenhoge energieprijzen.

België pleit al maanden voor een prijsplafond. 'Het is een cruciale stap om de druk op de energieprijzen te verminderen', reageerde minister Tinne Van der Straeten. 'Het moet nu snel gaan. De bal ligt nu bij de Commissie. Er is geen tijd meer te verliezen: de winter en het koude weer staan voor de deur.'

Verwacht wordt dat de Europese energieministers voor het einde van de maand opnieuw samenkomen om concrete voorstellen goed te keuren.

