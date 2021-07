De Europese Commissie bereidt de oprichting voor van een nieuwe toezichthouder, in de strijd tegen het witwassen van geld. Dat blijkt uit documenten die het persbureau DPA kon inkijken. Deze nieuwe toezichthouder zal financiële sancties kunnen opleggen als EU-regels geschonden worden.

De Europese toezichthouder zal de nationale instanties coördineren en hen ondersteunen om de Europese regelgeving efficiënter af te dwingen. De plannen zullen over anderhalve week toegelicht worden door de Commissie. Daarna is het aan de lidstaten en het Europees Parlement om te beslissen hoe de plannen uitgevoerd zullen worden.

Eerder raakte al bekend dat de Commissie voor de hele EU een plafond van 10.000 euro wil opleggen voor cashbetalingen. In ons land ligt dat plafond voor zo goed als alle betalingen en schenkingen momenteel op 3.000 euro.

Volgens de Europese Rekenkamer belanden elk jaar miljarden euro's van criminele transacties in de reguliere economie.

