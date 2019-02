Europese Commissie knipt fors in groeiprognoses

De Europese Commissie schat in haar recente rapport de groeiprognoses voor de eurozone aanzienlijk somberder in dan bij de laatste prognoses in het najaar van 2018 het geval was.

Voor de volledige eurozone mikt de Commissie nu op een economische groei met 1,3 procent tegenover 1,9 procent bij de vorige prognose. 'De groeivertraging zal vermoedelijk sterker uitvallen dan vorig najaar werd verwacht, vooral in de eurozone. Die ontwikkeling is te wijten aan onzekerheden op het gebied van de wereldhandel en binnenlandse factoren in onze grootste economieën', zo lichtte eurocommissaris Pierre Moscovici donderdag toe.

Volgens de Commissie stijgt het bbp zowel in Duitsland (1,1 procent) als in Frankrijk (1,3 procent) dit jaar niet boven het gemiddelde van de volledige eurozone. De donkerste wolken hangen boven de Italiaanse economie, waarvan verwacht wordt dat de economie maximaal met amper 0,2 procent toeneemt.

Voor België wordt verwacht dat het bruto binnenlands product dit jaar met 1,3 procent toeneemt, in vergelijking met 1,5 procent bij de vorige prognose in het afgelopen najaar. Voor volgend jaar wordt in België een groei van 1,2 procent verwacht.

Om technische redenen zijn de ramingen van de Europese Commissie gebaseerd op de veronderstelling van een status quo in de handelspatronen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, dat in principe eind maart uit de Europese Unie (brexit) treedt.

Moscovici beklemtoont niettemin dat de Europese economie in wezen nog steeds gezond is. 'En we blijven ook goed nieuws zien, met name op het gebied van werkgelegenheid', luidt het.