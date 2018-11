Europese Commissie: Belgische schuldgraad zakt volgend jaar onder de 100 procent

De economische prognoses van de Commissie vallen voor ons land positiever uit dan bij de vorige prognose in de lente van 2018. Toen werd voor 2019 nog een begrotingstekort van -1,3 procent voorspeld. De schuld zou nog net boven de 100 procent uitkomen, klonk het toen.

Nu zijn de cijfers beter, maar het begrotingstekort zou alsnog stijgen: van -1,0 procent in 2018 naar -1,1 procent in 2019. Dat heeft alles te maken met het feit dat de belastingvoordelen in het kader van de taxshift niet volledig gecompenseerd worden door nieuwe inkomsten of lagere uitgaven, verduidelijkt de Commissie.

In de volledige eurozone laten - volgens de Europese Commissie - volgend jaar enkel Spanje (-2,1 procent), Frankrijk (-2,8 procent) en Italië (-2,9 procent) een nog groter tekort optekenen.

Verwacht wordt dat de Belgische schuldgraad daalt van 101,4 procent dit jaar naar 99,8 procent in 2019. De economische groei in België zal volgens de Commissie in 2019 1,5 procent bedragen, de inflatie 2,1 procent en de werkloosheidsgraad 6,1 procent.