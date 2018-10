Europees Parlement stemt voor snellere transitie naar elektrische auto

Met de stemming verwerpt een meerderheid van de parlementsleden een minder ambitieus voorstel van de Europese Commissie. Die had gepleit voor een reductie met 30 procent tegen 2030. Bovendien voorzag het voorstel van de commissie niet in een boete als de doelstellingen niet gehaald zouden worden.

"Ondanks een nooit eerder geziene lobbycampagne door de olie- en auto-industrie heeft het Europees Parlement overtuigend gestemd om autobouwers te verplichten hun wagens schoner te maken en meer elektrische wagens en waterstofauto's te verkopen", zegt Julia Poliscanova van de ngo Transport & Environment. "Dat is goed nieuws voor het klimaat, voor de werkgelegenheid in Europa en voor de miljoenen Europeanen die snakken naar schonere lucht in hun steden."

Realistische tests

De parlementsleden stemden ook voor de invoering van realistische uitstoottests op de weg. Ze roepen de Europese Commissie op om binnen de twee jaar een voorstel daarvoor op tafel te leggen. Tegen 2023 moeten de tests een feit zijn.

De bal ligt nu in het kamp van de Europese lidstaten, die tegen dinsdag negen oktober met een gemeenschappelijk standpunt moeten komen. Dan volgt opnieuw een rond van onderhandelingen tussen de drie instellingen, om vervolgens begin 2019 tot een nieuwe wet te komen.

"Een duidelijke meerderheid van de Europese lidstaten steunt de beslissing van het parlement om de transitie naar schonere voertuigen te versnellen", zegt Poliscanova. "Alleen Duitsland, Hongarije, Roemenië en Bulgarije kanten zich tegen meer ambitie. We mogen Duitsland niet toelaten om een heel continent gegijzeld te houden na de mislukte dieselstrategie. De ministers zouden de beslissing van het parlement dinsdag moeten steunen."

Banen

Tegenstanders van de strengere uitstootnormen, waaronder de autosector zelf, voeren aan dat die tot banenverlies kan leiden in de autosector. De Europese Conservatieven en Hervormers spreken zelfs van een "onrealistisch en onverantwoord plan".

Maar de Europese Commissie zelf schat dat een snelle elektrificatie van het wagenpark minstens 69.000 nieuwe banen zal opleveren, en zelfs nog de helft meer als de batterijen in Europa geproduceerd kunnen worden. Dat is veel meer dan de naar schatting 12.000 banen die mogelijk kunnen verdwijnen in de autosector.