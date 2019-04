Europees Parlement annuleert stemming over werkloosheidsuitkering EU-werknemers

De commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft haar voor dinsdag geplande stemming over het recht op een werkloosheidsuitkering voor werknemers uit andere EU-lidstaten bij gebrek aan eensgezindheid moeten annuleren.

Twee weken geleden kwamen Europese onderhandelaars overeen dat die werknemers na één maand werk in een andere lidstaat daar een uitkering kunnen aanvragen, maar de 28 EU-lidstaten schoten dat akkoord vorige vrijdag af. Ook België stemde tegen. Daardoor zag het Europees Parlement zich genoodzaakt de stemming af te blazen.

Het akkoord dat de onderhandelaars van het Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie bereikten over de coördinatie van nationale sociale zekerheidsstelsels is volgens Belgisch eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) 'het laatste stukje van de puzzel voor faire arbeidsmobiliteit'. Het meest controversiële element van de wetgeving is het recht op een werkloosheidsuitkering voor werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie. Er werd een compromis bereikt waardoor die werknemers na één maand werk in een andere lidstaat een uitkering in die lidstaat kunnen aanvragen.

Verscheidene EU-landen hadden moeite met het politieke akkoord dat voorzitter Roemenië in hun naam sloot, vooral dan door de meeneembaarheid van werkloosheidsuitkeringen, die op zes maanden gelegd werd. In België ontstond er commotie over het feit dat één maand werken in ons land volstaat om een uitkering te kunnen krijgen. Momenteel moeten werknemers uit andere EU-landen hier minstens drie maanden aan de slag zijn.

Commissaris Thyssen benadrukt steevast dat het debat in een breder perspectief moet worden geplaatst, maar dat kon niet voorkomen dat de lidstaten het politieke akkoord vorige vrijdag verwierpen. Acht van de 28 lidstaten stemden tegen en drie onthielden zich, waardoor de vereiste gekwalificeerde meerderheid niet werd gehaald. Opvallend: uiteindelijk stemde ook België tegen. Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V, net als Thyssen) had een onthouding aangekondigd, maar liet de Belgische permanente vertegenwoordiger uiteindelijk op het rode knopje drukken.

Aangezien de lidstaten het akkoord verwierpen, kon de bevoegde parlementscommissie dinsdag niet anders dan de stemming te annuleren. 'Verdere onderhandelingen met het Roemeense voorzitterschap van de Raad zijn nodig', luidt het in een kort twitterbericht.