De Europese Commissie heeft vrijdag de zegen gegeven aan een ambitieus project om de waterstofsector in Europa te ontwikkelen. Dankzij een versoepeling van de staatssteunregels zouden de tientallen deelnemende bedrijven tot 5,4 miljard euro aan openbare steun kunnen ontvangen.

'Waterstof heeft een enorm potentieel voor de toekomst. De militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne heeft enkel maar in de verf gezet dat Europa haar energiebronnen moet diversifiëren en de groene transitie moet versnellen. Waterstof is daarvoor een onmisbare component', zo lichtte vicevoorzitter Margrethe Vestager toe.

Er is momenteel echter nog geen waterstofmarkt in Europa en dat maakt het voor bedrijven of lidstaten risicovol om te investeren in deze innovatieve technologie. Staatssteun kan hier een hefboom zijn om private investeerders over de brug te krijgen. De Commissie beschikt over een specifiek instrument - belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) - om die steun toe te staan wanneer verschillende lidstaten de handen in elkaar slaan om Europese strategische doelstellingen te realiseren.

In dat kader gaf de Commissie vrijdag groen licht aan IPCEI Hy2Tech, het waterstofproject waaraan België en 14 andere lidstaten deelnemen. Ze zullen samen tot 5,4 miljard euro aan staatssteun kunnen verstrekken. Daarmee zou naar verwachting nog eens 8,8 miljard euro aan privaat kapitaal aangetrokken kunnen worden. In totaal zullen 35 ondernemingen deelnemen aan 41 projecten. Het hele project zou volgens de Commissie ongeveer 20.000 rechtstreekse banen scheppen.

Het IPCEI zal een groot deel van de waterstoftechnologie-waardeketen bestrijken. De Belgische bedrijven Cummins en John Cockerill zullen zich bezighouden met technologie voor de productie van waterstof. Andere deelnemers focussen op brandstofcellen, technologie voor opslag, transport en distributie en toepassingen voor eindgebruikers. Gehoopt wordt dat het project zal bijdragen tot belangrijke technologische doorbraken, zoals de uitrol van waterstofmobiliteit.

