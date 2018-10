'Europa is het spoor bijster en is hard op weg naar nergens'

De zoveelste impasse in de brexitgesprekken. Italië budgettair op ramkoers met Brussel. Polen veroordeeld door het Hof van Justitie voor schending van de rechtsstaat. Dat was de vorige week van de Europese Unie. Onze unie die de Europese landen moet verenigen, houdt zich dezer dagen vooral bezig met het beheren van conflicten en afscheidingen. Het is ver gekomen als een Euro-Aziatische top als opsteker moet dienen. De Unie die Europa moet uitdragen, zoekt liever heil bij het autoritaire China dan dat het met de Verenigde Staten de regels van de faire wereldhandel aanscherpt.

