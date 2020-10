De pan-Europese beurs Euronext heeft een akkoord bereikt met de London Stock Exchange (LSE) voor de overname van de beurs van Milaan, 'Borsa Italiana', zo maakte Euronext vrijdagochtend bekend. LSE heeft het bod van 4,325 miljard euro aanvaard.

LSE verkoopt Borsa Italiana op bevel van de Europese Commissie. De verkoop was een voorwaarde voor de goedkeuring van de overname van dataleverancier Refinitiv door het Britse beursbedrijf.`

Euronext trekt bij de overname samen op met de Cassa Depositi e Prestiti (CDP), die namens de Italiaanse staat investeert in bedrijven die van nationaal belang zijn. In het geval van Borsa Italiana wil de Italiaanse regering vooral zeggenschap hebben over het platform waarmee staatsobligaties worden verhandeld.

Naast de Italiaanse staat werkte ook de bank Intesa Sanpaolo met Euronext aan de deal. Borsa Italiana was vorig jaar goed voor een omzet van 464 miljoen euro en een bedrijfswinst van 264 miljoen euro.

Euronext is momenteel al actief in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen en Portugal. De bedoeling is dat ook Borsa Italiana grotendeels zelfstandig blijft, bevestigt Euronext. De beursuitbater rekent wel op kostenvoordelen en verwacht dat de overname onmiddellijk zal bijdragen aan het groepsresultaat.

Op 20 november hebben aandeelhouders van Euronext het laatste woord over de deal.

