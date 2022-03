De Europese Unie (EU) verbiedt onder meer de export van luxewagens, champagne, juwelen, edelstenen en kunstvoorwerpen naar Rusland. Dat blijkt dinsdag uit de publicatie van een nieuw pakket sancties tegen Rusland vanwege de militaire invasie in Oekraïne.

De EU publiceerde een veertien pagina's tellende lijst van luxegoederen die niet langer verkocht mogen worden in Rusland. Dat gaat van champagne, truffels en kaviaar over parfums, juwelen en edelstenen tot kunstvoorwerpen, dure horloges en luxewagens met een waarde van meer dan 50.000 euro.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had al laten verstaan dat de EU met deze sancties de elite rondom president Vladimir Poetin wou treffen. "Zij die Poetin's oorlogsmachine onderhouden zouden niet langer van hun overdadige levensstijl mogen genieten terwijl de bommen vallen op onschuldige mensen in Oekraïne", klonk het.

Daarnaast worden ook 15 oligarchen, zakenlui, lobbyisten en propagandamakers toegevoegd aan de zwarte lijst van personen wier activa in de EU worden geblokkeerd en die niet langer naar de EU mogen reizen.

Eerder raakte al bekend dat Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj op de lijst staat. De lijst telt intussen 877 individuen en 62 organisaties. De maatregelen maken deel uit van het vierde sanctiepakket dat de EU heeft goedgekeurd sinds de Russische inval in Oekraïne. Het pakket bevat voorts ook een importverbod voor bepaalde producten uit de Russische staal- en ijzerindustrie en een verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector.

De EU publiceerde een veertien pagina's tellende lijst van luxegoederen die niet langer verkocht mogen worden in Rusland. Dat gaat van champagne, truffels en kaviaar over parfums, juwelen en edelstenen tot kunstvoorwerpen, dure horloges en luxewagens met een waarde van meer dan 50.000 euro. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had al laten verstaan dat de EU met deze sancties de elite rondom president Vladimir Poetin wou treffen. "Zij die Poetin's oorlogsmachine onderhouden zouden niet langer van hun overdadige levensstijl mogen genieten terwijl de bommen vallen op onschuldige mensen in Oekraïne", klonk het. Daarnaast worden ook 15 oligarchen, zakenlui, lobbyisten en propagandamakers toegevoegd aan de zwarte lijst van personen wier activa in de EU worden geblokkeerd en die niet langer naar de EU mogen reizen. Eerder raakte al bekend dat Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj op de lijst staat. De lijst telt intussen 877 individuen en 62 organisaties. De maatregelen maken deel uit van het vierde sanctiepakket dat de EU heeft goedgekeurd sinds de Russische inval in Oekraïne. Het pakket bevat voorts ook een importverbod voor bepaalde producten uit de Russische staal- en ijzerindustrie en een verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector.