De lidstaten van de Europese Unie zijn het na lange onderhandelingen eens geraakt over een prijsplafond voor Russische olie die via de zee wordt vervoerd. Ze zoeken een maximumprijs van 60 dollar per vat.

Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap vrijdagavond meegedeeld.

De Europeanen willen Rusland ertoe dwingen om zijn olie aan derde landen als China en India te verkopen aan een maximumprijs van 60 dollar per vat. De maatregel komt bovenop de invoering van een Europees embargo op de import van Russische olie via de zee dat maandag van kracht wordt.

Beide maatregelen moeten de financiering van de Russische oorlogsmachine in Oekraïne treffen. Zo heeft Rusland, de tweede belangrijkste uitvoerder van ruwe olie, sinds het begin van de invasie 67 miljard euro ontvangen uit de verkoop van olie aan de Europese Unie. Dat is meer dan het jaarlijkse militaire budget van het Kremlin.

Concreet verbieden de lidstaten Europese bedrijven om nog diensten te leveren die het vervoer mogelijk maken van Russische olie die wordt verkocht aan meer dan 60 dollar per vat. Dat wordt uitgerold in coördinatie met de internationale partners in de schoot van de G7: Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan.

Verzekering

De westerse landen kunnen impact hebben op de Russische olieleveringen aan derde landen omdat ze belangrijke omkaderende diensten in handen hebben. Momenteel leveren de G7-landen de verzekeringsdiensten voor 90 procent van de wereldwijde vracht. De EU is ook een belangrijke speler in het maritieme vrachtvervoer.

Over het principe van een prijsplafond was op Europees niveau al langer een consensus, maar Polen probeerde de dagen nog om een lagere maximumprijs door te drukken. Vrijdag gaven de Polen hun poging uiteindelijk op. 'We kunnen deze beslissing officieel goedkeuren', bevestigde de Poolse ambassadeur bij de EU.

Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap vrijdagavond meegedeeld.De Europeanen willen Rusland ertoe dwingen om zijn olie aan derde landen als China en India te verkopen aan een maximumprijs van 60 dollar per vat. De maatregel komt bovenop de invoering van een Europees embargo op de import van Russische olie via de zee dat maandag van kracht wordt. Beide maatregelen moeten de financiering van de Russische oorlogsmachine in Oekraïne treffen. Zo heeft Rusland, de tweede belangrijkste uitvoerder van ruwe olie, sinds het begin van de invasie 67 miljard euro ontvangen uit de verkoop van olie aan de Europese Unie. Dat is meer dan het jaarlijkse militaire budget van het Kremlin.Concreet verbieden de lidstaten Europese bedrijven om nog diensten te leveren die het vervoer mogelijk maken van Russische olie die wordt verkocht aan meer dan 60 dollar per vat. Dat wordt uitgerold in coördinatie met de internationale partners in de schoot van de G7: Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan. De westerse landen kunnen impact hebben op de Russische olieleveringen aan derde landen omdat ze belangrijke omkaderende diensten in handen hebben. Momenteel leveren de G7-landen de verzekeringsdiensten voor 90 procent van de wereldwijde vracht. De EU is ook een belangrijke speler in het maritieme vrachtvervoer. Over het principe van een prijsplafond was op Europees niveau al langer een consensus, maar Polen probeerde de dagen nog om een lagere maximumprijs door te drukken. Vrijdag gaven de Polen hun poging uiteindelijk op. 'We kunnen deze beslissing officieel goedkeuren', bevestigde de Poolse ambassadeur bij de EU.