De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord gevonden dat een uitweg biedt voor hun ruzie over importheffingen op Europees staal en aluminium. Dat hebben Amerikaanse vertegenwoordigers zaterdag bekendgemaakt tijdens de G20-top in Rome. De Europese Commissie bevestigt het akkoord.

De heffingen van 25 procent op geïmporteerd staal en van 10 procent op aluminium werden in 2018 ingevoerd door toenmalig president Donald Trump. De EU reageerde met eigen tarieven op Amerikaanse producten als motorfietsen van Harley-Davidson, jeans van Levi Strauss en whiskey.

De EU was het altijd fundamenteel oneens met de heffingen en ook Trumps opvolger Joe Biden wilde ze eigenlijk afschaffen. Maar wegens druk van de Amerikaanse metaalsector was dat makkelijker gezegd dan gedaan. Nu is dus toch een oplossing uitgewerkt.

Volgens Europees commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis hebben Brussel en Washington beslist de pauzeknop van hun handelsdispuut in te drukken en een samenwerkingsverband op te starten dat moet leiden tot een 'mondiaal akkoord voor duurzaam staal en aluminium'. Het hele akkoord zal zondag toegelicht worden door Amerikaans president Biden en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

