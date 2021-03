De Europese Unie en de Verenigde Staten gaan alle tarieven in het kader van het aanslepende geschil over steun voor de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing voor vier maanden opschorten. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd na een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden.

'Als symbool van een nieuwe start hebben president Biden en ikzelf afgesproken om alle tarieven die zijn opgelegd in de context van het geschil rond Airbus en Boeing voor een initiële periode van vier maanden op te schorten', deelde von der Leyen mee. De beslissing slaat zowel op vliegtuigen als andere producten.

De EU en de VS beschuldigen elkaar al jarenlang van illegale staatssteun aan de eigen luchtvaartindustrie. Het conflict in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) sleept al sinds 2004 aan. De WTO gaf de VS in oktober 2019 groen licht om voor 7,5 miljard dollar taksen te heffen op Europese producten. Een jaar later mocht de EU voor 4 miljard dollar aan tarieven invoeren voor Amerikaanse export. De opschorting van de tarieven moet beide partijen tijd bieden om het ernstige handelsdispuut definitief op te lossen.

'Dit is uitstekend nieuws voor bedrijven en industrieën aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, en een heel positief signaal voor onze economische samenwerking in de komende jaren', aldus von der Leyen, die ook nauwere samenwerking rond technologie en innovatie bepleitte.

Covid

Met Biden sprak von der Leyen ook over de aanpak van de coronapandemie en de internationale toeleveringsketens voor vaccins. Ze nodigde de Amerikaanse president uit naar de internationale gezondheidstop op 21 mei in Rome. De Commissievoorzitter dankte Biden ook voor zijn beslissing om de VS opnieuw te laten toetreden tot het klimaatverdrag van Parijs. In het kader van die samenwerking zal de Commissie op haar volgende vergadering speciaal gezant John Kerry begroeten. Het Witte Huis liet in een mededeling weten dat Biden in het telefoongesprek 'zijn steun voor de Europese Unie en zijn engagement om het Amerikaans-Europese partnerschap te herstellen en nieuw leven in te blazen' benadrukte. Biden en von der Leyen wisselden ook van gedachten over het economische herstel na de coronacrisis, de relaties met Rusland en China, en de situatie in Oekraïne en de westelijke Balkan.

