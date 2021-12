De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft woensdagavond een nieuwe minister van Financiën benoemd na de turbulente weken die de Turkse economie erop heeft zitten. De lira is gekelderd en de inflatie is sterk gestegen.

In een presidentieel decreet dat woensdag om middernacht lokale tijd werd uitgevaardigd, verving het staatshoofd zijn minister van Financiën Lutfi Elvan door Nureddin Nebati, diens adjunct-minister. Elvan was minister van Financiën sinds november 2020.

Eerder op de dag verkocht de Turkse centrale bank voor het eerst in zeven jaar valutareserves. Zo probeert ze de daling van de Turkse lira ten opzichte van de dollar tegen te gaan. Volgens de centrale bank was de interventie nodig wegens de 'ongezonde prijszetting' op de markt. Na de ingreep herstelde de lira zich aanvankelijk enigszins van de recente verliezen.

Erdogan had de koers van de lira dinsdagavond nog wat naar beneden gepraat tijdens een tv-interview. Daarin beloofde hij lagere rentetarieven tot aan de verkiezingen in 2023, ook al zijn de meeste economen het erover eens dat de al hoge inflatie in Turkije zo nog meer wordt aangewakkerd.

De lira is al langere tijd in vrije val, waardoor de Turkse economie onder grote druk staat.

