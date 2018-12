'Er is wel een oplossing voor Arco'

Nu het einde van het jaar nadert, selecteert Trends de artikels die in 2018 het meest in de smaak vielen bij de lezers. In deze toelichting uit juni weerlegt Trends-redacteur Patrick Claerhout een verklaring van Bart De Wever, die zei dat het 'Arco-geld weg' was.