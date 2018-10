Energie-experts Federaal Planbureau: 'Investeringen zijn noodzakelijk. Maar het omgekeerde is gebeurd'

"Het gevolg van vrije marktwerking voor elektriciteit is dat de prijzen in tijden van schaarste sterk kunnen stijgen. Dat moeten we durven te zeggen." Een interview met Danielle Devogelaer en Dominique Gusbin van het Federaal Planbureau, dat als eerste waarschuwde voor een dreigend stroomtekort.