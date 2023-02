Berichten over stroomtekorten de komende drie à vier winters in ons land zijn niet correct. Dat zeggen volgens persagentschap Belga verschillende bronnen met kennis van zaken. Ook hoogspanningsbeheerder Elia bevestigt dat.

Het Laatste Nieuws schrijft vrijdag dat Elia in een brief aan de regering waarschuwt dat we onze kernbrandstof spaarzamer moeten inzetten. Anders hebben we de komende drie à vier winters tekorten tot 2 gigawatt.

Maar dat is niet correct, klinkt het. Eerder sprak Elia over een mogelijk tekort van zo'n 1 gigawatt bij piekverbruik en dit vanaf de winter 2025-2026 en ook de volgende winter.

In de nieuwe brief, zo benadrukt de hoogspanningsbeheerder, is net als bij een vorige brief van november "nog steeds sprake van twee winters en van een tekort tussen de 900 MW en 1,2 GW bij piekmomenten".

Wel is het zo dat de hoogspanningsbeheerder bepleit om spaarzamer om te gaan met onze resterende kernbrandstof. Dat kan bijvoorbeeld door de vijf resterende reactoren minder te laten draaien in de zomer en meer in de winter.

Ook energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) had eerder al voorgesteld om zo'n piste van een 'fuel extension' te onderzoeken.

