De correctionele rechtbank van Brussel heeft de debatten in het Duferco-dossier donderdagavond zo goed als afgesloten. Op 23 februari wordt er een uitspraak verwacht in de zaak.

Een tiental verdachten, waaronder het Zwitsers-Italiaanse staalbedrijf Duferco, een vertegenwoordiger van de Congolese staat en voormalig Waals minister van Economie Serge Kubla, moet zich voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor corruptie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. Concreet wordt gewezen MR-minister Kubla ervan verdacht in 2009 een voormalige Congolese premier, Adolphe Muzito, te hebben omgekocht om de rechten te verkrijgen voor de exploitatie van een mijn namens Duferco.

Begin 2015 werd Kubla hiervoor zelfs een tijdje opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Dat was ook het geval voor twee bestuurders van Duferco. Kubla zou achteraf aan de gerechtelijke autoriteiten hebben toegegeven dat hij een enveloppe met 20.000 euro had overhandigd aan de echtgenote van de vroegere Congolese premier Adolphe Muzito, toen die op bezoek was in Brussel. Volgens het openbaar ministerie was dit een voorschot op een bedrag aan smeergeld van 500.000 euro.

De Waalse liberaal zou bovendien een rekening in Zwitserland hebben geopend, waarop Duferco via een van zijn filialen commissies had gestort. Deze "consultatiekosten" zouden in de honderdduizenden euro's lopen. Kubla zou dat geld cash hebben afgehaald via een Luxemburgs filiaal van de Zwitserse bank.

