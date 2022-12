Terwijl Europa zich schrap zet voor een harde winter als gevolg van de wereldwijde energiecrisis, begint Griekenland aan een bijzonder ambitieus energieproject. Het land sluit zijn elektriciteitsnet aan op dat van Egypte.

Vanuit Noord-Egypte zal een onderzeese kabel met een vermogen van 3000 megawatt vertrekken, die zo'n 450.000 gezinnen op het Griekse schiereiland Attica van stroom zal kunnen voorzien.

In oktober kwamen de twee landen overeen om de eerste onderzeese kabel van de Middellandse Zee te bouwen om zo elektriciteit, opgewekt uit zon en wind in Noord-Afrika, naar Europa te transporteren. De totale lengte van het project: 1373 kilometer.

Elektriciteitsinterconnectie

Het Griekse bedrijf Copelouzos Group heeft de leiding over het project. De top had in oktober een ontmoeting met de Egyptische overheid om het project te versnellen. Het project komt op een moment dat Griekenland, Cyprus en Israël ook werken aan de aanleg van een energiekabel tussen Europa en Azië. Die kabel zal elektriciteit van Israël via Cyprus en Kreta naar de EU brengen en moet al in 2023 klaar zijn.

Over de geplande elektriciteitsinterconnectie tussen Griekenland en Egypte zei Skrickas dat die "Griekenland, Egypte en de Europese Unie ten goede zal komen".

Hij verklaarde dat de onderzeese kabel zal helpen bij de uitbouw van een energiehub in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de energiezekerheid van de hele regio zal verbeteren. De kabel moet ook het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix vergroten en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Volgens Ayman Hamza, de woordvoerder van het Egyptische ministerie van Elektriciteit, heeft het project aanzienlijke technische, economische, ecologische en sociale voordelen. Zo zal onder meer de veiligheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening groter worden en zullen stroomonderbrekingen worden voorkomen.

Het project moet van start gaan in 2028 en wordt belangrijk in de strategische betrekkingen en samenwerking van Griekenland met Egypte, zegt Hamza.

Groene waterstof

"We hebben zestien memoranda van overeenstemming rond groene waterstof en er is een grote vraag naar investeringsmogelijkheden in hernieuwbare energie, of het nu gaat om zon of wind", zegt Hamza.

Volgens hem zal Egypte de afhankelijkheid van hernieuwbare energie enkel nog vergroten als een groot aantal investeerders geld in zonne- en windenergie blijft steken.

"Egypte heeft elektriciteitsverbindingen met Libië en Soedan, en we werken samen met andere Afrikaanse organisaties om belangrijke stappen te zetten om Afrika en Europa via elektrische verbindingen met elkaar te verbinden." Omdat Afrika een belangrijke energiebron is, zullen beide continenten daarvan profiteren, zegt hij.

Overschot aan energie

Volgens de secretaris-generaal van de Egyptian Society of Electrical Engineers, Farouk Al-Hakim, kan de Egyptische export van elektriciteit een aanzienlijk economisch rendement opleveren en de geopolitieke positie van Egypte versterken.

Al-Hakim zegt dat Egypte over aanzienlijk energieoverschotten beschikt door de installatie van drie grote energiecentrales in de afgelopen jaren in de steden Burullus en Beni Suef, en door de installatie van zonne-energiecentrales zoals het Benban Solar Park, het grootste in Afrika en het Midden-Oosten.

De elektrische connectie die momenteel wordt voorbereid, biedt volgens Al-Hakim veel voordelen, zeker nu Europa een energiecrisis doormaakt als gevolg van het Russisch-Oekraïense conflict. "Daarom is het een goed idee om te beginnen met twee naties die een geschiedenis met Egypte delen zoals Griekenland en Cyprus."

