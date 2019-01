'Een sociaaleconomisch herstelbeleid is niet meer mogelijk op federaal niveau'

De bocht naar links van de premier op 18 december doet het ergste vermoeden voor de beleidskeuzes na de verkiezingen van mei. Charles Michel bleek bereid een centrumlinkse coalitie bij elkaar te kopen, met de erfenis van zijn eigen regering als betaalmiddel. Michel bleek bereid de vruchten van vier jaar hard werk in te ruilen voor vier extra maanden macht. Gelukkig was links te verrast om het royale aanbod te aanvaarden, en gelukkig trok Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten snel de stekker uit die poging tot verbeurdverklaring van het eigen beleid. Toch blijft de vraag in welke mate CD&V en Open Vld achter het aanbod van Michel stonden. De economie kan zich schrap zetten voor een retour du coeur-beleid op kosten van de toekomst, met een lagere btw op elektriciteit, een milder pensioenbeleid, een lakser loonbeleid ...