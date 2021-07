Op Duitse wegen zullen deze maand voor het eerst één miljoen elektrische wagens rondrijden. Dat heeft minister van Economie Peter Altmaier vrijdag aangekondigd.

Duitsland had zich tot doel gesteld om tegen 2020 een wagenpark van één miljoen elektrische wagens te halen. 'Iedereen dacht dat dit buiten bereik was, maar amper een half jaar later dan voorzien gaan we onze doelstelling in juli 2021 halen', stelt Altmaier in de krant Tagesspiegel.

Het succes is deels toe te schrijven aan de subsidies die de Duitse overheid toekent. In het eerste deel van dit jaar zijn al voor 1,25 miljard euro aan aanvragen voor premies ingediend. Dat is meer dan over het hele jaar 2020.

Sinds het begin van de campagne zijn al 530.000 wagens gesubsidieerd en 2,1 miljard euro uitgekeerd. Ongeveer de helft van de gesubsidieerde wagens zijn volledig elektrisch, de rest zijn hybride wagens. De maximale subsidie bedraagt 9.000 euro voor een elektrische auto die minder dan 40.000 euro kost, en 6.750 euro voor hybride auto's.

'De premies hebben echt goed geholpen om mensen voor een elektrische wagen te laten kiezen', meent Altmaier. Hij verwacht ook dat de volgende doelstelling, 7 tot 10 miljoen elektrische wagens tegen 2030, eerder bereikt zal worden.

