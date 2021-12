'Terwijl politici drie weken na elkaar een schouwspel van gebrek aan daadkracht hebben herhaald, bereikte de deltavariant zijn voorspelde piek. Tegelijk gloort omikron aan de horizon. Het is tijd voor een coronabarometer.' Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

De onbeslistheid en de chaos van het jongste Overlegcomité markeren een dieptepunt in het coronabeleid in dit land. Afgemeten aan het verlanglijstje van de GEMS-experts zijn de maatregelen te weinig doortastend. Om breed gedragen te worden door de bevolking is het nieuwe pakketje bovendien te willekeurig.

Terwijl politici drie weken na elkaar een schouwspel van gebrek aan daadkracht hebben herhaald, bereikte de deltavariant zijn voorspelde piek. Tegelijk gloort omikron aan de horizon. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, oogt die nieuwe variant van het coronavirus zo besmettelijk dat de regering de komende maanden allicht opnieuw moet beslissen over een slot op de maatschappij.

Een barometer levert minder politiek theater en meer beleidsefficiëntie op.

Om die reden is een coronabarometer geen slecht plan. Achteraf is het altijd duidelijk wat de beste maatregelen waren, terwijl midden in een crisis gelobby en paniek het zicht van beleidsmakers al te gemakkelijk vertroebelen. Een coronabarometer koppelt aan bepaalde drempelwaarden een automatische verstrenging of versoepeling van het beleid. Dat levert minder politiek theater en meer beleidsefficiëntie op.

Met het oog op de omikronstorm is het een goed moment om zo'n automatisch beleidsinstrument op poten te zetten. Coronacommissaris Pedro Facon moet zelfs niet helemaal van nul beginnen. Een jaar geleden stond zo'n coronabarometer al eens in de steigers. Uiteindelijk kwam er niets van omdat politici liever de handen vrijhouden om te scoren bij hun achterban. Er zijn ook tegenargumenten, zoals het feit dat parameters waaraan automatisch beleid wordt gekoppeld in de loop van de pandemie weleens wijzigen. Daar staat tegenover dat zo'n barometer een zegen kan zijn voor de draagkracht bij de bevolking. Dat is meer dan ooit nodig.

