De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, wijkt voorlopig niet af van de prognoses over de economische groei voor de eurzone die in december vorig jaar werden bekendgemaakt.

De ECB kondigde in december de economische prognoses voor de eurozone in 2021 aan. De centrale bank mikte toen op een groei van 3,9 procent dit jaar. Die prognoses zijn volgens Lagarde nog steeds 'geloofwaardig', verklaarde ze woensdag tijden een virtuele economische conferentie georganiseerd door persagentschap Reuters.

Bij die prognose werd door de ECB rekening gehouden met de nieuwe lockdowns tegen de tweede coronagolf. Maar de uitrol van vaccins verloopt langzaam en het aantal besmettingen blijft stijgen, met dus nog strengere maatregelen in veel Europese landen. Het zou volgens Lagarde dan ook 'verontrustend' zijn als er na eind maart nog steeds lockdownmaatregelen van kracht zouden zijn in de lidstaten of als de vaccinatiecampagne vertraagd wordt of de vaccinaties niet doeltreffend blijken te zijn.

Op andere vlakken is het jaar 2021 volgens Lagarde op een 'positievere basis' gestart dan voorspeld. Ze wijst op de brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de komst van de Democraat Joe Bieden als president van de Verenigde Staten, met een meerderheid in de Senaat. Tot slot rekent ze erop dat er in 2021 meer vaccins tegen covid-19 beschikbaar zullen zijn.

Lees verder onder de video

De ECB-voorzitter gaf aan dat er nog steeds een noodzaak blijft voor monetaire en fiscale steun voor de economie. Volgende week, op 21 januari, volgt er een beleidsvergadering van de ECB, die vorige maand haar opkoopprogramma voor obligaties nog heeft uitgebreid.

Digitale euro

Lagarde liet woensdag tijdens de videoconferentie nog verstaan dat de digitale euro moet binnen vijf jaar beschikbaar is.

Een digitale euro is volgens de centrale bank nodig wanneer mensen niet meer met cash willen betalen, maar ook in extremere tijden als gewone betaalsystemen niet meer functioneren. Dat laatste zou kunnen voorkomen bij rampen of een pandemie. De digitale euro moet contant geld aanvullen, niet vervangen.

De ECB deed een bevraging bij bedrijven en burgers naar hun mening over de digitale euro. De eerste resultaten zijn woensdag vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de vertrouwelijkheid van de betalingen zeer belangrijk is. Dat staat bij 41 procent van de respondenten op de eerste plaats. Daarna volgen de veiligheid (17 procent) en het Pan-Europese bereik (10 procent).

In totaal namen 8.221 burgers, bedrijven en beroepsverenigingen deel aan de enquête die in oktober is gelanceerd. Het grote aantal deelnemers toont volgens de ECB aan dat er veel interesse is bij het publiek voor een digitale euro, zegt Fabio Panetta, voorzitter van de werkgroep rond de digitale euro bij de ECB.

De raad van bestuur van de ECB zal in het voorjaar beslissen of de munt er komt of niet.

De shift naar minder contant geld is tijdens de coronapandemie in een stroomversnelling geraakt. De digitale euro zal 'als bankbiljetten zijn, maar dan in digitale vorm" om "snel, gemakkelijk en veilig dagelijkse betalingen te verrichten', duidt de ECB.

De ECB wil ook inspelen op private digitale munten zoals de libra, de cryptomunt van Facebook en op die van andere centrale banken zoals de Chinese crypto-yuan.

De ECB kondigde in december de economische prognoses voor de eurozone in 2021 aan. De centrale bank mikte toen op een groei van 3,9 procent dit jaar. Die prognoses zijn volgens Lagarde nog steeds 'geloofwaardig', verklaarde ze woensdag tijden een virtuele economische conferentie georganiseerd door persagentschap Reuters.Bij die prognose werd door de ECB rekening gehouden met de nieuwe lockdowns tegen de tweede coronagolf. Maar de uitrol van vaccins verloopt langzaam en het aantal besmettingen blijft stijgen, met dus nog strengere maatregelen in veel Europese landen. Het zou volgens Lagarde dan ook 'verontrustend' zijn als er na eind maart nog steeds lockdownmaatregelen van kracht zouden zijn in de lidstaten of als de vaccinatiecampagne vertraagd wordt of de vaccinaties niet doeltreffend blijken te zijn. Op andere vlakken is het jaar 2021 volgens Lagarde op een 'positievere basis' gestart dan voorspeld. Ze wijst op de brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de komst van de Democraat Joe Bieden als president van de Verenigde Staten, met een meerderheid in de Senaat. Tot slot rekent ze erop dat er in 2021 meer vaccins tegen covid-19 beschikbaar zullen zijn.Lees verder onder de video De ECB-voorzitter gaf aan dat er nog steeds een noodzaak blijft voor monetaire en fiscale steun voor de economie. Volgende week, op 21 januari, volgt er een beleidsvergadering van de ECB, die vorige maand haar opkoopprogramma voor obligaties nog heeft uitgebreid.Lagarde liet woensdag tijdens de videoconferentie nog verstaan dat de digitale euro moet binnen vijf jaar beschikbaar is. Een digitale euro is volgens de centrale bank nodig wanneer mensen niet meer met cash willen betalen, maar ook in extremere tijden als gewone betaalsystemen niet meer functioneren. Dat laatste zou kunnen voorkomen bij rampen of een pandemie. De digitale euro moet contant geld aanvullen, niet vervangen. De ECB deed een bevraging bij bedrijven en burgers naar hun mening over de digitale euro. De eerste resultaten zijn woensdag vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de vertrouwelijkheid van de betalingen zeer belangrijk is. Dat staat bij 41 procent van de respondenten op de eerste plaats. Daarna volgen de veiligheid (17 procent) en het Pan-Europese bereik (10 procent).In totaal namen 8.221 burgers, bedrijven en beroepsverenigingen deel aan de enquête die in oktober is gelanceerd. Het grote aantal deelnemers toont volgens de ECB aan dat er veel interesse is bij het publiek voor een digitale euro, zegt Fabio Panetta, voorzitter van de werkgroep rond de digitale euro bij de ECB. De raad van bestuur van de ECB zal in het voorjaar beslissen of de munt er komt of niet. De shift naar minder contant geld is tijdens de coronapandemie in een stroomversnelling geraakt. De digitale euro zal 'als bankbiljetten zijn, maar dan in digitale vorm" om "snel, gemakkelijk en veilig dagelijkse betalingen te verrichten', duidt de ECB. De ECB wil ook inspelen op private digitale munten zoals de libra, de cryptomunt van Facebook en op die van andere centrale banken zoals de Chinese crypto-yuan.