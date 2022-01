De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de inflatie, die de jongste maanden sterk is gestegen als gevolg van de hogere energieprijzen, in de loop van 2022 aan kracht zal inboeten. Dat zei ECB-voorzitter Christine Lagarde vrijdag.

'De motoren van de inflatie zullen afzwakken in de loop van het jaar', klonk het in de Franse Senaat. In december steeg de inflatie in de eurozone tot een piek van 5 procent.

Lagarde bevestigde dat de belangrijkste doelstelling van de ECB blijft om de inflatie rond de 2 procent te brengen. "We begrijpen dat de prijsstijgingen van de jongste maanden heel wat mensen zorgen baart, en we nemen die zorgen heel ernstig', aldus de ECB-voorzitter.

De hoge inflatie is het gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, op hun beurt het gevolg van het forse herstel van de economie na de coronapandemie. Volgens Lagarde is de helft van de inflatie-opstoot te verklaren door de energiecomponent. Ook de problemen in de toeleveringsketens wereldwijd maken heel wat producten schaarser en dus duurder.

In december kondigde de ECB al aan dat ze het opkoopprogramma van obligaties dit jaar fors gaat afbouwen. Van een renteverhoging zou dan weer geen sprake zijn voor 2023. In de Verenigde Staten voorziet de Fed wel in verschillende renteverhogingen dit jaar.

