De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag zoals verwacht aangekondigd dat ze de rente verhoogt. In juli komen er 25 basispunten bij. Dat wordt de eerste renteverhoging sinds 2011.

De centrale bankiers van de eurozone kwamen donderdag eenmalig bijeen in Amsterdam, en niet in Frankfurt zoals gebruikelijk. Ze beslisten zoals verwacht dat er in juni nog niets verandert aan de rentevoeten. De belangrijkste rente in de eurozone, de herfinancieringsrente, staat al sinds maart 2016 op nul. Banken die geld willen parkeren bij de ECB, moeten daarvoor zelfs een strafrente van 0,5 procent betalen.

Maar vanaf juli komen er wel veranderingen. Zo zal de ECB vanaf 1 juli stoppen met het opkopen van waardepapier. Voorts is de centrale bank 'voornemens de basisrentetarieven tijdens de monetairbeleidsvergadering van juli met 25 basispunten te verhogen', zo luidt het in een persbericht. In september zou een tweede verhoging volgen, waarna 'een geleidelijk maar duurzaam traject van verdere rentestijgingen passend zal zijn'.

De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd, was toen de Fransman Jean-Claude Trichet de topman van de ECB was. Zijn opvolger, de Italiaan Mario Draghi, voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door. Huidig ECB-president Christine Lagarde heeft sinds haar aantreden in november 2019 de rente nog niet aangepast.

De rente verhogen is het voornaamste wapen van de ECB in de strijd tegen de inflatie. Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder en zou de vraag dalen. Op die manier zou ook de inflatie wat moeten afkoelen.

