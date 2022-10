De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente opnieuw met 75 basispunten om de inflatie te bestrijden.

De ECB-top besliste donderdag om de drie verschillende rentetarieven met 0,75 procentpunt te verhogen. Doel is de hoge inflatie afkoelen.

'De inflatie is nog steeds veel te hoog en zal voor langere tijd boven de doelstelling blijven. In september bedroeg de inflatie in het eurogebied 9,9 procent,' klinkt het in het rentebesluit.

Bekijk ook de reportage van Kanaal Z

De ECB-bestuurders verwachten de rentetarieven bovendien nog verder te verhogen. De ECB streeft een officieel inflatiedoel van 2 procent op de middellange termijn na. Dat is nu heel veraf door de hoge energieprijzen, stijgende prijzen van voeding, knelpunten in de toelevering of nog het postcoronaherstel van de economie de voorbije maanden.

Bij de toelichting van het rentebesluit wilde centraal bankier Christine Lagarde niet vooruitlopen op hoeveel keer de bank de rente zal verhogen en of het opnieuw grote stappen zullen zijn. 'We zijn er nog niet, maar we beslissen per vergadering wat we doen. We stappen af van vooruitblikken op toekomstige stappen omdat dit niet nuttig is op dit moment.'

Lees verder onder de video (persconferentie)

Door de rente te verhogen, wordt lenen alvast duurder. Dat moet ertoe leiden dat pakweg bedrijven en particulieren minder lenen. Door zo de economie af te koelen, moet de vraag zakken, waardoor de prijzen minder snel stijgen.

Derde renteverhoging op rij

Het is al de derde renteverhoging op rij. In juli had de ECB de rente verhoogd met een half procent - de eerste renteverhoging sinds 2011 na jarenlang een rente op een recordlaagte. Vorige maand kwamen er 75 basispunten bij, de grootste stijging in meer dan twintig jaar. Nu komt er opnieuw 0,75 procentpunt bij. De ingreep was in lijn met de verwachtingen van analisten.

Met de nieuwste renteverhoging heeft de ECB 'substantieel vordering gemaakt' bij de afbouw van het 'accommoderend' monetair beleid, zei Lagarde. Hiermee doelde ze op het soepele beleid van de voorbije jaren met lage rentes en grote opkoopprogramma's. Dat beleid werd wel vaker omschreven als het 'laten draaien van de geldpersen'.

De verhoging van de drie rentetarieven gaat in op 2 november. Zo stijgt de belangrijke rente voor herfinancieringstransacties - de rente die banken betalen om geld een week te lenen bij de ECB - naar 2 procent. De veelbesproken depositorente stijgt naar 1,5 procent. Dit is de rente die banken krijgen wanneer ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Dit tarief was jarenlang negatief, waardoor banken moesten betalen om zelf geld te stallen bij de centrale bank - een stimulans om het geld in de economie te pompen.

Banken

Lagarde en haar collega's beslisten voorts om de voorwaarden aan te scherpen voor een resem uiterst voordelige leningen aan banken ten tijde van de pandemie - zowat 2.000 miljard euro aan leningen in totaal. Die zogenaamde TLTRO's werden een probleem omdat banken na de recente renteverhogingen het geld van deze leningen bij de ECB konden parkeren en zo zonder veel risico's een vergoeding opstrijken. De bewuste rentetarieven van deze leningen worden daarom in november aangepast en banken krijgen extra vrijwillige vervroegde terugbetalingsdata.

Ook is er sprake van een verlaging van de vergoeding op de minimumreserves die de banken bij de ECB moeten aanhouden. De verlaging moet deze vergoeding aligneren op de depositorente.

Volgens Lagarde moeten de energiemaatregelen van de landen tijdelijk en gericht op de meest kwetsbaren zijn. Ook moet het beleid een lagere energieconsumptie bevorderen en de bevoorrading stimuleren. Ze riep de overheden daarbij op om hun schuldenlast geleidelijk terug te dringen.

