De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) bespreken woensdag in een extra ingelaste vergadering de recente onrust op de markten voor staatsobligaties.

De rentes op dat schuldpapier zijn sinds de rentevergadering van de ECB van vorige week fors opgelopen en het renteverschil tussen Duitse obligaties en schuldpapier uit de zuidelijke eurolanden, bijvoorbeeld Italië, is gestegen tot het hoogste peil in meer dan twee jaar.

De ECB is van plan in juli voor het eerst sinds 2011 haar eigen rentetarieven weer te verhogen, zo werd vorige week aangekondigd. En later dit jaar wordt de rente allicht verder verhoogd. Daarmee wil de centrale bank de hoge inflatie in het eurogebied beteugelen.

Maar beleggers lijken er niet van overtuigd dat deze nieuwe koers van de ECB recht doet aan onderlinge verschillen binnen de groep met eurolanden. Dat het duurder gaat worden om geld te lenen kan in landen in Zuid-Europa makkelijker voor financiële problemen zorgen, is de vrees.

Van echte paniek is nog geen sprake, geven kenners aan. Een analist van de Franse bank Crédit Agricole wijst erop dat beleggers wel meer duidelijkheid van de ECB verlangen over hoe die de onrust op de obligatiemarkten weer tot bedaren kan brengen.

