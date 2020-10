ECB-voorzitter Christine Lagarde heeft laten verstaan dat er in december vrijwel zeker extra maatregelen zullen komen, maar over de vorm moeten nog knopen worden doorgehakt.

In de eurozone woedt het coronavirus weer volop, waardoor heel wat landen genoodzaakt zijn om lockdownmaatregelen te nemen, die het openbare leven stilleggen en een zware impact hebben op de economische conjunctuur.

Al zeker tot juni volgend jaar pompt de ECB 1,35 biljoen euro in de markten door de aankoop van overheids- en bedrijfsobligaties. Analisten verwachten dat in december, als de ECB nieuwe vooruitzichten zal publiceren over de economische groei en de inflatie, het aankoopprogramma zal worden uitgebreid. Lagarde zei donderdag op de persconferentie na het rentebesluit dat er 'weinig twijfel bestaat dat de omstandigheden nieuwe maatregelen zullen vereisen'. Volgens de ECB-voorzitter zijn de gouverneurs het unaniem eens dat er actie nodig zal zijn.

Lagarde zei ook nog dat het economisch herstel in de eurozone kracht aan het verliezen is, 'sneller dan verwacht'. Door het opleven van het coronavirus en de genomen maatregelen, verslechteren de kortetermijnperspectieven voor economische groei, klonk het.

Intussen handhaaft de Europese Centrale Bank de rentetarieven op het laagste peil ooit.

