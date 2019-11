De Amerikaanse schrijver, ondernemer en milieuactivist Paul Hawken wil u niet bang maken met horrorscenario's over de klimaatopwarming. Hij wil vooral concrete oplossingen om die aan te pakken.

Wat peak oil is voor olieproducenten, is drawdown voor broeikasgassen: het hoogste punt, waarna de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer begint te dalen. Paul Hawken, die op 21 november de keynotespreker is op de Economic Encounter die Econopolis organiseert in Bornem, lanceerde in 2013 het Project Drawdown, een lijst van honderd oplossingen die de klimaatverandering moet kunnen omdraaien.

