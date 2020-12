De Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen verzuipt al sinds de eerste lockdown onder de toevloed aan tijdelijk werklozen. Gevolg: duizenden mensen wachten op hun uitkering en krijgen geen gehoor. Dat schrijft De Morgen woensdag.

Sinds de nieuwe maatregelen in november steeg het aantal tijdelijk werklozen met 43,7 procent tegenover de maand ervoor, blijkt uit cijfers die de RVA dinsdag bekendmaakte.

Volgens De Morgen doen op sociale media veel mensen hun beklag over de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Door de toevloed aan technisch werklozen door de lockdownmaatregelen verzuipt de Hulpkas in het werk.

De schuld voor de vertraging ligt niet bij de RVA, want daar is geen dossierachterstand, door de vereenvoudigde procedure die de regering heeft ingesteld voor 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona'. Er waren volgens De Morgen de afgelopen maanden ook klachten van wachttijden en gebrek aan communicatie bij de vakbonden, maar de Hulpkas, een overheidsinstelling, springt er boven uit. Dat is al zo sinds de eerste lockdownperiode.

OCMW's in het hele land krijgen te maken met burgers die hun beklag doen over de Hulpkas. 'We krijgen signalen dat steeds meer OCMW dan maar voorschotten uitbetalen, wat de burgers wel helpt, maar zorgt voor extra administratieve ballast, die te vermijden is als ieder zijn job doet', zegt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is er zich volgens De Morgen bewust van. Zijn kabinet laat weten dat er sinds het aantreden van de nieuwe regering verschillende maatregelen zijn genomen. Er zijn bijvoorbeeld vijftig extra medewerkers aangeworven, maar die moesten ook opgeleid worden. 'De grote dossierachterstand ligt achter ons', zegt de woordvoerder van Dermagne. 'Maar de druk op de Hulpkas blijft ondanks de versterkingen bijzonder hoog', klinkt het.

