De Duitse regering rekent voor dit jaar op een economische groei van amper 0,5 procent.

De Duitse regering heeft de groeiprognose voor de grootse economie van de eurozone in 2019 gehalveerd. Dat betekent dat de regering voor dit jaar rekent op een toename van het bbp met 1 procent, tegenover 0,5 procent bij een eerdere prognose.

'De zwakke periode waarin de Duitse economie zich bevindt moet een alarmsignaal zijn', aldus minister van Economie Peter Altmaier woensdag. Ook in Duitsland situeert de verwachte groeivertraging zich in een context van brexit en oplopende internationale handelsgeschillen.

Vorige week al schroefde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiprognose voor Duitse economie terug van 0,8 naar 0,5 procent groei.

De Duitse minister Altmaier verwees woensdag in zijn toelichting nog naar de droogte - de lage waterstand bemoeilijkt de scheepvaart op de Rijn - en milieunormen die wogen op de productie in de chemie- en de automobielsector. Voorts stellen Duitse bedrijven investeringen in uitrusting uit.

Voor 2020 verwacht Duitsland weer 1,5 procent groei. De groeivertraging zal overwonnen worden, klonk het.