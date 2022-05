De Duitse consumenten mogen zich aan blijvend hogere energieprijzen verwachten. Dat heeft de Duitse minister van Economie Robert Habeck (Groenen) maandag in Berlijn gezegd na een ontmoeting met middenstandsverenigingen. De staat kan niet alle energieprijsstijgingen opvangen, noch voor bedrijven, noch voor consumenten. 'Dat is de bittere en harde waarheid', aldus Habeck.

De Bondsregering heeft verschillende hulpprogramma's opgelegd, die liquiditeit moeten verzekeren en ondernemingen in de markt moeten houden. 'Ze kunnen echter, en ik kan niemand sparen van deze harde boodschap, niet verhinderen dat de prijzen doorberekend worden', zei de economieminister. Dat moet de nationale economie dragen. 'Anders komen we deze periode niet door', zei Habeck.

De meeste ondernemingen werken met langetermijncontracten met vastgelegde prijzen. Een aantal bedrijven zou de hoge prijzen pas in 2023 op grote schaal voelen, die prijzen voor producten zouden dan voor het eerst stijgen. Men moet ermee rekening houden dat de tijd van goedkope fossiele energie voorbij is, meent hij. Habeck maakte duidelijk dat de prijssignalen helpen de energie-efficiëntie te verhogen.

Een steunpakket van de Bondsregering omvat een leningsprogramma bij de staatsinvesteringsbank KfW, alsook energiesubsidies voor bedrijven. Habeck zei dat directe subsidies aan zeer strikte voorwaarden verbonden zullen zijn. Het ministerie verwacht dat ongeveer 4.000 bedrijven een aanvraag voor die subsidies kunnen indienen, maar het land telt veel meer bedrijven.

De Duitse economie staat momenteel onder grote druk. Naast de hoge energieprijzen is er een schrijnend tekort aan arbeidskrachten. Bovendien zijn de bevoorradingsketens kwetsbaar geworden door de oorlog in Oekraïne. Habeck wees tevens naar coronagerelateerde problemen in Shanghai, waar 's werelds grootste containerhaven gevestigd is.

