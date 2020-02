De Duitse economie, de grootste van de eurozone, is in het vierde kwartaal van 2019 stilgevallen. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis vrijdag.

De Duitse locomotief ging er in het vierde kawartaal van vorig jaar met 0,0 procent dus niet op vooruit in vergelijking met een kwartaal eerder. Analisten hielden voor het laatste kwartaal van vorig jaar rekening met een beperkte toename van het bbp met +0,1 procent.

In het derde kwartaal van vorig jaar noteerde de Duitse economie nog een lichte toename van het bbp met 0,2 procent.

Volgens de berekeningen van Destatis groeide de Duitse economie op jaarbasis in het laatste kwartaal van 2019 met 0,3 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018.

Duitsland heeft er een bewogen economisch jaar op zitten. De grootste economie van de eurozone startte het eerste kwartaal met met een groei van 0,5 procent, waarna een terugval van het bbp met 0,2 procent volgde.

