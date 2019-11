Vlaams minister Bart Somers zette dit weekend de deur open voor een paars-groene federale regering zonder de N-VA. In zo'n coalitie zullen de Vlaamse liberalen in sociaaleconomische dossiers heel moeilijk een vuist kunnen maken tegen de PS.

"Een blinde kan zien dat de N-VA federaal in de oppositie wil." Met die uitspraak lijkt Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) de rode loper uit te rollen voor een paars-groene federale regering of een regenboogcoalitie, zonder de Vlaams-nationalisten van de N-VA. Al kun je dat evengoed zien als een manier om de N-VA onder druk te zetten om zijn "verantwoordelijkheid te nemen", is de analyse van de Gentse politicoloog Carl Devos.

