Didier Reynders, minister van Financiën toen de crisis uitbrak: 'Het was elk land voor zich'

Hij is tegenwoordig minister van Buitenlandse Zaken, maar in 2008 was Didier Reynders de schatkistbewaarder van de regering-Leterme. Hij zat op de eerste rij toen de crisis België midscheeps raakte in het laatste weekend van september 2008. Maar de middelen om de gebeurtenissen het hoofd te bieden, waren beperkt.