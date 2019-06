De pensioenfactuur voor de statutaire ambtenaren van de lokale besturen loopt in de komende legislatuur met nog eens 800 miljoen euro op. De steden en gemeenten vragen dat de andere overheden een deel van de extra kosten op zich nemen. Maar het federale en het Vlaamse niveau kijken al tegen een oplopende pensioenrekening aan.

Het is een klassieker in de aanloop naar verkiezingen: allerlei belangengroepen maken hun bezorgdheden bekend. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) kwam met een verontrustende waarschuwing. De pensioenfactuur die de lokale besturen moet betalen voor hun statutaire medewerkers blijft oplopen tot wat de VVSG "gigantisch hoge bedragen" noemt. Vandaag is dat al 2,5 miljard euro, en tegen 2024 komt daar nog eens 800 miljoen euro bij.

...